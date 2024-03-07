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В России продолжается серия пожаров — горят два стратегических объекта

7 марта 2024 13:54
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Бригадир София
редактор
В России продолжается серия пожаров — горят два стратегических объекта
Пожар в военном училище в Казани. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В России одновременно горят два стратегических объекта. Сетью уже распространяются фото и видео с мест событий.

Об этом сообщил телеграм-канал "Мы Украина | Новости сегодня" в четверг, 7 марта.

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Пожар в Казани 7 марта

По данным российских СМИ, в Казани разразился масштабный пожар в военном училище на Оренбургской дороге. По словам свидетелей, пламя охватило казарму и распространилось на крышу.

Пожару присвоен второй ранг сложности, сейчас на месте работают пожарные.

"Технологический инцидент" на территории "Северстали"

Также нам известно о технологической аварии на территории "Северстали" в Череповце. На заводе около 05:45 прогремел взрыв, который услышали многие жители города.

Напомним, что недавно сообщалось о пожаре на складе горюче-смазочных материалов в Курской области.

Ранее мы писали, что в Белгородской области произошел масштабный пожар на Губкинской нефтебазе, который якобы атаковал беспилотник.

Также мы сообщали о масштабном пожаре во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области.

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