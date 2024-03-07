В России продолжается серия пожаров — горят два стратегических объекта
В России одновременно горят два стратегических объекта. Сетью уже распространяются фото и видео с мест событий.
Об этом сообщил телеграм-канал "Мы Украина | Новости сегодня" в четверг, 7 марта.
Пожар в Казани 7 марта
По данным российских СМИ, в Казани разразился масштабный пожар в военном училище на Оренбургской дороге. По словам свидетелей, пламя охватило казарму и распространилось на крышу.
Пожару присвоен второй ранг сложности, сейчас на месте работают пожарные.
"Технологический инцидент" на территории "Северстали"
Также нам известно о технологической аварии на территории "Северстали" в Череповце. На заводе около 05:45 прогремел взрыв, который услышали многие жители города.
Напомним, что недавно сообщалось о пожаре на складе горюче-смазочных материалов в Курской области.
Ранее мы писали, что в Белгородской области произошел масштабный пожар на Губкинской нефтебазе, который якобы атаковал беспилотник.
Также мы сообщали о масштабном пожаре во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области.
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