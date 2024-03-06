Прилет БпЛА — в Курской области горит склад горюче-смазочных материалов

Пожар в Курской области Фото: скриншот с видео

В Курской области РФ в среду, 6 марта, россияне заявили, что БпЛА якобы "прилетел" на горно-обогатительный комбинат. Там разгорелся масштабный пожар.

Об этом сообщают российские паблики.

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Пожар на складе в Курской области 6 марта

Российские СМИ заявляют, что сегодня произошел "прилет БпЛА" по Михайловскому горно-обогатительному комбинату в Курской области.

Следовательно, загорелся резервуар с топливом. Предприятие является одним из крупнейших в России и СНГ по добыче и обогащению железной руды.

"Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы", — сказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своих соцсетях.

Напомним, 5 марта в Белгородской области произошел масштабный пожар на Губкинской нефтебазе , которую якобы атаковал беспилотник. Перед этим были слышны мощные взрывы.

Кроме того, 29 февраля в Азовском море произошел пожар на одном из катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ России. Среди экипажа есть пострадавшие.