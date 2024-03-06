Приліт БпЛА — у Курській області горить склад паливно-мастильних матеріалів

Пожежа у Курській області. Фото: скриншот з відео

У Курській області РФ у середу, 6 березня, росіяни заявили, що БпЛА нібито "прилетів" на гірничо-збагачувальний комбінат. Там спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють російські пабліки.

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Російські ЗМІ заявляють, що сьогодні стався "приліт БпЛА" по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінаті у Курській області.

Відтак, загорівся резервуар з паливом. Підприємство є одним з найбільших у Росії та СНД з видобутку та збагачення залізняку.

"Сьогодні внаслідок атаки українського безпілотника в Залізногірському районі виникла пожежа на складі ПММ. Світиться резервуар з паливом, постраждалих немає. На місце виїхали оперативні служби", — сказав губернатор Курської області Роман Старовойт у своїх соцмережах.

Нагадаємо, 5 березня у Бєлгородській області трапилася масштабна пожежа на Губкінській нафтобазі, яку нібито атакував безпілотник. Перед цим було чутно потужні вибухи.

Крім того, 29 лютого в Азовському морі сталася пожежа на одному з катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії. Серед екіпажу є постраждалі.