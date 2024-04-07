Один из крупнейших НПЗ России прекратил работу

В Орске остановил работу один из крупнейших российских НПЗ
Нефтеперерабатывающий завод в городе Орск Оренбургской области России остановил свою работу. Остановка работы НПЗ произошла в результате прорыва дамбы.
Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на пресс-службу завода.
Представители компании говорят, что остановка завода должна предотвратить экологические риски. Поэтому такое решение вызвано необходимостью соблюдать правила техники безопасности.
Важно отметить, что НПЗ в Орске является одним из ведущих заводов по переработке нефти в России. Он входит в группу компаний, которые контролирует российский олигарх Михаил Гуцериев.
Мощность завода составляет 6,6 миллиона тонн в год. На заводе также выпускают автобензин, дизельное топливо, смазку и авиакеросин.
Что еще стоит знать
Напомним, масштабный прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Прорыв произошел вечером в результате служебной халатности работников с целью устранить протекание плотины на реке Урал. В результате власти объявили эвакуацию жителей из ближайших населенных пунктов. Мы также писали, что в субботу, 6 апреля, в Орске произошел повторный прорыв дамбы в другом городе. Вода хлынула в поселок Никель.
Еще мы сообщали, что атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы в России могли вывести из строя 15% российских мощностей. Так считают НАТО.
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