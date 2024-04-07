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В Орске остановил работу один из крупнейших российских НПЗ

7 апреля 2024 13:34
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Один из крупнейших НПЗ России прекратил работу
Нефтеперерабатывающий завод в городе Орск РФ. Фото: росСМИ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Нефтеперерабатывающий завод в городе Орск Оренбургской области России остановил свою работу. Остановка работы НПЗ произошла в результате прорыва дамбы.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на пресс-службу завода.

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Представители компании говорят, что остановка завода должна предотвратить экологические риски. Поэтому такое решение вызвано необходимостью соблюдать правила техники безопасности.

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Источник: скриншот

Важно отметить, что НПЗ в Орске является одним из ведущих заводов по переработке нефти в России. Он входит в группу компаний, которые контролирует российский олигарх Михаил Гуцериев.

Мощность завода составляет 6,6 миллиона тонн в год. На заводе также выпускают автобензин, дизельное топливо, смазку и авиакеросин.

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Эвакуация возле города Орск. Фото: росЗМІ

Что еще стоит знать

Напомним, масштабный прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Прорыв произошел вечером в результате служебной халатности работников с целью устранить протекание плотины на реке Урал. В результате власти объявили эвакуацию жителей из ближайших населенных пунктов. Мы также писали, что в субботу, 6 апреля, в Орске произошел повторный прорыв дамбы в другом городе. Вода хлынула в поселок Никель.

Еще мы сообщали, что атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы в России могли вывести из строя 15% российских мощностей. Так считают НАТО.

завод
НПЗ
дамба
Россия

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