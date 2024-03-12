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В ОП заявили, що відновлення авіасполучення перевели у практичну площину

12 березня 2024 23:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В ОП заявили, що відновлення авіасполучення перевели у практичну площину
Аеропорт Бориспіль. Фото: ufppro.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Ініціатива з відновлення авіаційних зв’язків України з іншими країнами перейшла у стадію активної реалізації. Наразі над цим працюють декілька регуляторів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону у вівторок, 12 березня.

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Реалізація ініціативи з відновлення авіасполучення

Він заявив, що станом на сьогодні цей процес перейшов у площину активної реалізації. Концепція була представлена двом регуляторам: європейському та американському. Головна ціль — це відновлення цивільного авіасполучення.

Він також зазначив, що поновлення авіаційного сполучення планується здійснити на базі одного з аеропортів.

Нагадаємо, що раніше експерт вказав на ключові пріоритети у відновленні роботи українських аеропортів.

Раніше ми писали, що Україна проводить переговори із США та Європейським союзом щодо відкриття аеропортів.

Також ми повідомляли, що віцепрем'єр Олександр Кубраков розповів, що поки рано говорити про конкретні терміни відновлення авіаперевезень в Україні.

Офіс президента
авіарейси
Андрій Сибіга
Україна

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