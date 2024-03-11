В Украине могут запустить авиа во время войны - подробности

Верховная Рада. Фото: FB/ВР

Реально ли открыть в Украине гражданское авиасообщение и какой аэропорт может заработать одним из первых — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал Владимир Крейденко, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Может ли Украина открыть свое авиапространство во время войны и в условиях постоянных рисков ракетных ударов?

— Все, кто понимают опасность открытия авиапространства, очень скептически относятся к таким заявлениям.

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Например, что делать, когда люди уже в самолете и тут начинается масштабная воздушная тревога или летит баллистическая ракета, которая так же очень быстро может долететь и до наших западных границ. Ни назад не вернуться, ни быстро пересечь европейское авиапространство.

Дальше. Кто готов страховать пассажиров и сами самолеты, которые достаточно дорогие и находятся в лизинге? Куча вопросов.

Поэтому заявления хорошие, и я понимаю людей, что сложно взять билеты на ж/д-транспорт. Но прежде всего мы должны говорить о безопасности.

Не думаю, что государство может гарантировать безопасность авиаперелетов в Украине, ведь наша ПВО пока не может обеспечивать ее на 90-95%.

Ракетный удар по Киеву. Фото: Reuters

К тому же и сама ПВО может повредить самолет при отражении ракетной атаки.

— Да, совершенно правильно. Даже десяток ПВО возле аэропортов Ужгорода или Львова не может обеспечить безопасность. Потому что, например, баллистику сбивать сложно. И остатки ракет также влияют на безопасность авиа в целом.

Еще один вопрос — а что делать со стоимостью перелетов? Не думаю, что каждому будет по карману цена билета. Авиакомпании переводят все риски на пассажира. Поэтому, если билет будет стоить 300-400 или даже 1000 долларов, например в Польшу, желающих много будет?

Я считаю, что пассажирское авиасообщение в Украине следует запускать уже после нашей победы.

Встречался ли министр Кубраков с депутатами комитета?

— Нет, хотя мы не раз приглашали и приглашаем его на встречу для обсуждения этих вопросов. Ведь через депутатов передается как раз позиция людей.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков

Какие перспективы открытия аэропорта в Ужгороде, который находится от границ ЕС за 2 минуты лета?

— Действительно, 2 минуты после взлета — и самолет уже в европейском пространстве. Вопрос по Ужгороду –— это инвестиция средств в его модернизацию. Ведь не все типы самолетов могут садиться и взлетать из этого аэропорта. Тогда возникает вопрос, актуально ли вкладываться в аэропорты, когда деньги необходимы армии. Речь о сотнях миллионов долларов или евро. Это, если мы хотим современный аэропорт и современные полосы. Это точно не дешево.

Но самый главный вопрос — это безопасность пассажиров и их страхование.

Какая организация в принципе дает разрешение на открытие авиапространства?

— Есть международная организация ІКАО, которая занимается гражданской безопасностью и гражданским авиасообщением. Как раз от них наши аэропорты получают согласование на возобновление авиасообщения. Если данная организация сможет сертифицировать, предоставит методологию и регламент работы во время войны, которые позволят обеспечить безопасность, я думаю, что к ним можно прислушиваться. Но пока я не видел от них никаких методологий.