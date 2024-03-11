В Украине могут запустить авиа во время войны - подробности

Открытие авиа в Украине во время войны, — что говорят в ВР
Реально ли открыть в Украине гражданское авиасообщение и какой аэропорт может заработать одним из первых — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал Владимир Крейденко, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.
Может ли Украина открыть свое авиапространство во время войны и в условиях постоянных рисков ракетных ударов?
— Все, кто понимают опасность открытия авиапространства, очень скептически относятся к таким заявлениям.
Например, что делать, когда люди уже в самолете и тут начинается масштабная воздушная тревога или летит баллистическая ракета, которая так же очень быстро может долететь и до наших западных границ. Ни назад не вернуться, ни быстро пересечь европейское авиапространство.
Дальше. Кто готов страховать пассажиров и сами самолеты, которые достаточно дорогие и находятся в лизинге? Куча вопросов.
Поэтому заявления хорошие, и я понимаю людей, что сложно взять билеты на ж/д-транспорт. Но прежде всего мы должны говорить о безопасности.
Не думаю, что государство может гарантировать безопасность авиаперелетов в Украине, ведь наша ПВО пока не может обеспечивать ее на 90-95%.
К тому же и сама ПВО может повредить самолет при отражении ракетной атаки.
— Да, совершенно правильно. Даже десяток ПВО возле аэропортов Ужгорода или Львова не может обеспечить безопасность. Потому что, например, баллистику сбивать сложно. И остатки ракет также влияют на безопасность авиа в целом.
Еще один вопрос — а что делать со стоимостью перелетов? Не думаю, что каждому будет по карману цена билета. Авиакомпании переводят все риски на пассажира. Поэтому, если билет будет стоить 300-400 или даже 1000 долларов, например в Польшу, желающих много будет?
Я считаю, что пассажирское авиасообщение в Украине следует запускать уже после нашей победы.
Встречался ли министр Кубраков с депутатами комитета?
— Нет, хотя мы не раз приглашали и приглашаем его на встречу для обсуждения этих вопросов. Ведь через депутатов передается как раз позиция людей.
Какие перспективы открытия аэропорта в Ужгороде, который находится от границ ЕС за 2 минуты лета?
— Действительно, 2 минуты после взлета — и самолет уже в европейском пространстве. Вопрос по Ужгороду –— это инвестиция средств в его модернизацию. Ведь не все типы самолетов могут садиться и взлетать из этого аэропорта. Тогда возникает вопрос, актуально ли вкладываться в аэропорты, когда деньги необходимы армии. Речь о сотнях миллионов долларов или евро. Это, если мы хотим современный аэропорт и современные полосы. Это точно не дешево.
Но самый главный вопрос — это безопасность пассажиров и их страхование.
Какая организация в принципе дает разрешение на открытие авиапространства?
— Есть международная организация ІКАО, которая занимается гражданской безопасностью и гражданским авиасообщением. Как раз от них наши аэропорты получают согласование на возобновление авиасообщения. Если данная организация сможет сертифицировать, предоставит методологию и регламент работы во время войны, которые позволят обеспечить безопасность, я думаю, что к ним можно прислушиваться. Но пока я не видел от них никаких методологий.
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