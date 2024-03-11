В Україні можуть запустити авіа під час війни - подробиці

Верховна Рада. Фото: FB/ВР

Чи реально відкрити в Україні цивільне авіасполучення та який саме аеропорт може запрацювати одним із перших — в бліц-інтервʼю Новини.LIVE розповів Володимир Крейденко, заступник голови Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури.

Чи може Україна відкрити свій авіапростір під час війни та в умовах постійних ризиків ракетних ударів?

— Всі, хто розуміють небезпеку відкриття авіапростору дуже скептично відносяться до таких заяв.

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Наприклад, що робити, коли люди вже в літаку і тут починається масштабна повітряна тривога або летить балістична ракета, яка так само дуже швидко може долетіти і до наших західних кордонів. Ні назад не повертатися, ні швидко пересікти європейський авіапростір.

Далі. Хто готовий страхувати пасажирів і самі літаки, які є досить дорогими та перебувають у лізингу? Купа питань.

Тому заяви гарні і я розумію людей, що складно взяти квитки на жд-транспорт. Але перш за все ми маємо говорити про безпеку.

Не думаю, що держава наразі може гарантувати безпеку авіаперельотів в Україні, адже наша сьогодні ППО поки не може забезпечувати її на 90-95%.

Ракетний удар по Києву. Фото: Reuters

До того ж і сама ППО може пошкодити літак під час відбиття ракетної атаки.

— Так, абсолютно правильно. Навіть десяток ППО біля аеропортів Ужгорода чи Львова не може гарантувати безпеку. Бо наприклад, балістику збивати складно. І рештки ракет також впливають на безпеку авіа в цілому.

Ще одне питання — а що робити із вартістю перельотів? Не думаю, що кожному буде по кишені ціна квитка. Авіакомпанії ж перекладають всі ризики на пасажира. Тому якщо квиток буде коштувати 300-400 чи навіть тисячу доларів, приміром до Польщі, охочих багато не буде?

Тому вважаю, що пасажирські авіасполучення в Україні слід запускати вже після нашої перемоги.

Чи зустрічався міністр Кубраков із депутатами комітету?

— Ні, хоча ми неодноразово запрошували і запрошуємо його на зустріч для обговорення цих питань. Адже через депутатів передається якраз позиція людей.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков

Які перспективи відкриття аеропорту в Ужгороді, що розташований від кордонів ЄС за 2 хв льоту?

— Справді 2 хв після злету і літак вже у європейському просторі. Питання по Ужгороду — це інвестиція коштів в його модернізацію. Адже не всі типи літаків можуть сідати та взлітати із даного аеропорту. Тоді постає питання, чи актуально наразі вкладатися в аеропорти, коли гроші необхідні армії. Мова про сотні мільйонів доларів чи євро. Це якщо ми хочемо сучасний аеропорт і сучасні смуги. Це точно не дешево.

Але найголовніше питання — це безпека пасажирів та їх страхування.

Яка організація в принципі дає дозвіл на відкриття авіапростору?

— Є міжнародна організація ІКАО, яка й займається цивільною безпекою та цивільним сполученням. Якраз від них наші аеропорти отримують погодження на відновлення авіасполучення. Якщо дана організація зможе сертифікувати, надасть метидологію та регламент роботи під час війни, які дозволять забезпечити безпеку, я думаю, що до них можна прислуховуватися. Але наразі я не бачив від них жодних методологій.