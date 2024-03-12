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Експерт вказав на ключові пріоритети у відновленні роботи українських аеропортів

12 березня 2024 00:02
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Ілля Рябінін
редактор
Експерт вказав на ключові пріоритети у відновленні роботи українських аеропортів
Літаки компаній "МАУ", SkyUp та Windrose Airlines в аеропорту "Бориспіль". Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Авіаексперт Костянтин Криволап вказав на ключові пріоритети у відновленні роботи українських аеропортів. За його словами, жодних польотів в українському небі не буде, доки не буде підтверджена безпекова складова.

Про це він розповів у програмі "Лінія фронту" на телеканалі "Ми-Україна".

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"Не буде ніяких польотів поки не буде доведена й забезпечена безпека пасажирів, машин, терміналів, обслуговуючого персоналу і іншого. Але якщо воно буде доведено — буде заходити пул авіакомпаній — це будуть і лоукостери, і нормальні компанії. Тому що тоді буде відповідна модель страхового бізнесу... Принципово це можливо", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що Україна розпочала переговори з США та ЄС про відкриття аеропортів, розпочавши передачу регуляторам своє бачення, як працюватиме ринок в умовах воєнного стану.

Водночас у січні цього року в Офісі Президента розповіли, що наразі Україна працює над відновленням авіасполучення Київ — Львів. 

Також секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що поновлення авіасполучення в Україні є важливим питанням, та за його словами, для цього мають бути виконані певні умови.

авіарейси
авіасполучення
аеропорти
Україна
літаки

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