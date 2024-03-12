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Эксперт указал на ключевые приоритеты в возобновлении работы украинских аэропортов

12 марта 2024 00:02
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Эксперт указал на ключевые приоритеты в возобновлении работы украинских аэропортов
Самолеты компаний "МАУ", SkyUp и Windrose Airlines в аэропорту "Борисполь". Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Авиаэксперт Константин Криволап указал на ключевые приоритеты в возобновлении работы украинских аэропортов. По его словам, никаких полетов в украинском небе не будет, пока не будет подтверждена составляющая безопасности.

Об этом он рассказал в программе "Линия фронта" на телеканале "Ми-Україна".

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"Не будет никаких полетов, пока не будет доказана и обеспечена безопасность пассажиров, машин, терминалов, обслуживающего персонала и прочего. Но если оно будет доказано — будет заходить пул авиакомпаний — это будут и лоукостеры, и нормальные компании. Потому что тогда будет соответствующая модель страхового бизнеса... Принципиально это возможно", — отметил он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что Украина начала переговоры с США и ЕС об открытии аэропортов, начав передачу регуляторам свое видение, как будет работать рынок в условиях военного положения.

В январе этого года в Офисе Президента рассказали, что в настоящее время Украина работает над возобновлением авиасообщения Киев-Львов.

Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что возобновление авиасообщения в Украине является важным вопросом, и, по его словам, для этого должны быть выполнены определенные условия.

авиарейсы
авиасообщение
аэропорты
Украина
самолеты

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