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В ОП заявили, что возобновление авиасообщения перевели в практическую плоскость

12 марта 2024 23:12
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Бригадир София
редактор
В ОП заявили, что возобновление авиасообщения перевели в практическую плоскость
Аэропорт Борисполь. Фото: ufppro.com
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Бригадир София
редактор

Инициатива по возобновлению авиационных связей Украины с другими странами перешла в стадию активной реализации. Сейчас над этим работают несколько регуляторов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире телемарафона во вторник, 12 марта.

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Он заявил, что по состоянию на сегодняшний день этот процесс перешел в плоскость активной реализации. Концепция была представлена двум регуляторам: европейскому и американскому. Главная цель — это восстановление гражданского авиасообщения.

Он также отметил, что возобновление авиационного сообщения планируется осуществить на базе одного из аэропортов.

Напомним, что ранее эксперт указал на ключевые приоритеты в возобновлении работы украинских аэропортов.

Ранее мы писали, что Украина проводит переговоры с США и Европейским союзом по открытию аэропортов.

Также мы сообщали, что вице-премьер Александр Кубраков рассказал, что пока рано говорить о конкретных сроках возобновления авиаперевозок в Украине.

Офис президента
авиарейсы
Андрей Сибига
Украина

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