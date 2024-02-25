В ОП розповіли, скільки країн ЄС не долучились до декларації G7 про гарантії безпеки України

Заступник керівника ОП Ігор Жовква. Фото: скриншот з відео

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розповів, що чотири країни Європейського Союзу не долучились до декларації G7 про гарантії безпеки України. Йдеться про Словаччину, Угорщину, Хорватію та Австрію.

Про це Ігор Жовква розповів в коментарі "Ми — Україна" у неділю, 25 лютого.

Декларація G7 про гарантії безпеки України

Жовква наголосив, що наразі Україна працює з кожною з чотирьох країн, які не долучились до декларації G7.

"Нікого не змушуємо, але логічно було б те, що всі країни ЄС та НАТО приєднались до декларації і за бажання почали переговори про гарантії безпеки", — додав він.

Нагадаємо, 24 лютого Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Джорджею Мелоні. У рамках переговорів було підписано двосторонню угоду про безпеку.

Також нещодавно український лідер зустрівся з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Під час зустрічі було підписано Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Данією та Україною.