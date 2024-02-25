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В ОП рассказали, сколько стран ЕС не присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности Украины

25 февраля 2024 21:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ОП рассказали, сколько стран ЕС не присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности Украины
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква рассказал, что четыре страны Европейского Союза не присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности Украины. Речь идет о Словакии, Венгрии, Хорватии и Австрии.

Об этом Игорь Жовква рассказал в комментарии "Мы — Украина" в воскресенье, 25 февраля.

Декларация G7 о гарантиях безопасности Украины

Жовква подчеркнул, что в настоящее время Украина работает с каждой из четырех стран, которые не присоединились к декларации G7.

"Никого не заставляем, но логично было бы то, что все страны ЕС и НАТО присоединились к декларации и при желании начали переговоры о гарантиях безопасности", — добавил он.

Напомним, 24 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Джорджей Мелони. В рамках переговоров было подписано двустороннее соглашение о безопасности.

Также недавно украинский лидер встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Данией и Украиной.

Офис президента
Европейский союз
G7
Хорватия
Венгрия
Словакия
Украина
Австрия

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