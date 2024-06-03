Знущання над українськими полоненими — зафіксовано два воєнні злочини росіян

Російські військові знущаються над військовополоненими. Фото: Офіс генпрокурора

В Офісі генерального прокурора відреагували на відео, де росіяни знущаються з військовополонених. У відомстві заявили, що на ньому зафіксовано мінімум два воєнних злочини.

Про це розповів начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в коментарі Радіо Свобода у понеділок, 3 червня.

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Знущання з українських полонених

Прокурори Харківської обласної прокуратури вже розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Бєлоусов заявив, що ставлення російських військовослужбовців та їхнього командування до військовополонених демонструє свідому зневагу до міжнародного гуманітарного права. Він підкреслив, що на відео можна встановити мінімум два воєнних злочини, передбачені Римським статутом. В цей час встановлюються особи, обличчя яких є на відео, а також місце вчинення можливого злочину.

Нагадаємо, у мережі оприлюднили відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби вони задокументували факт знущання.

Також 31 травня з російського полону вдалося повернути 75 українців. Додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.