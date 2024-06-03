Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Червоного Хреста та ООН через відео зі знущаннями російських військових над полоненими українцями

Дмитро Лубінець. Фото: Vasilisa Stepanenko / AP

У мережі оприлюднили відео, на якому російські військові знущаються над українськими військовополоненими. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби вони задокументовали факт знущання.

Про це омбудсмен повідомив у своєму Telegram-каналі в неділю, 2 червня.

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На відео зафіксовано, як російські військові б'ють і принижують українців, погрожують їм та імітують розстріл. За попередньою інформацією, це сталося на Харківському напрямку, де росіяни зараз намагаються вести наступальні дії.

Омбудсмен зазначив, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення, проте подібне поводження з українськими полоненими — звична тактика для окупантів.

"Цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією. Звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Черного Хреста та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями", — наголосив Лубінець.

Також він додав, що Росія не дотримується жодних правил ведення війни, тому світ має реагувати, щоб притягнути її до відповідальності.

Раніше командир відділення інструкторів батальйону "Свобода" Володимир "Рандеву" Сьомін розповів, що росіяни часто порушують всі можливі Женевські конвенції із прав людини. Зокрема, захопивши позицію військовим шляхом, вбивають наших бійців, коли в тих вже немає зброї.

Також ми повідомляли, що в п'ятницю, 31 травня, з російського полону вдалося повернути 75 українців. Додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.