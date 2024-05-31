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З російського полону додому повернулися ще 75 українців, — Зеленський

31 травня 2024 13:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З російського полону повернули ще 75 українців
Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З полону російських окупантів додому вдалося повернути ще 75 українців. Серед них воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 травня.

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Повернення українців з полону

"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України", — наголосив Зеленський.

Повернення українців з полону РФ
Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Українці, які повернулися з російського полону
Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
В Україну повернули 75 українців з полону окупантів
Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Він зазначив, що Україна докладає максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Глава держави подякував команді, яка працює над обмінами.

З російського полону повернули ще 75 українців
Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
В Україну повернули громадян, які перебували в російському полоні
Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україну вдалося повернути 212 тіл полеглих військових. Після ідентифікації їх передадуть рідним для гідного поховання.

Також росіяни звинуватили Україну в тому, що саме через неї обмін військовополоненими був припинений на кілька місяців. Українська сторона стверджує, що Росія дуже жорстоко поводиться з полоненими українцями.

Україна
Володимир Зеленський
окупанти
українці
полонені
ЗСУ

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