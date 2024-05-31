З російського полону повернули ще 75 українців

Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

З полону російських окупантів додому вдалося повернути ще 75 українців. Серед них воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 травня.

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"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України", — наголосив Зеленський.

Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Він зазначив, що Україна докладає максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Глава держави подякував команді, яка працює над обмінами.

Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україну вдалося повернути 212 тіл полеглих військових. Після ідентифікації їх передадуть рідним для гідного поховання.

Також росіяни звинуватили Україну в тому, що саме через неї обмін військовополоненими був припинений на кілька місяців. Українська сторона стверджує, що Росія дуже жорстоко поводиться з полоненими українцями.