З російського полону повернули ще 75 українців

З російського полону додому повернулися ще 75 українців, — Зеленський
З полону російських окупантів додому вдалося повернути ще 75 українців. Серед них воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.
Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 травня.
Повернення українців з полону
"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України", — наголосив Зеленський.
Він зазначив, що Україна докладає максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Глава держави подякував команді, яка працює над обмінами.
Нагадаємо, в Україну вдалося повернути 212 тіл полеглих військових. Після ідентифікації їх передадуть рідним для гідного поховання.
Також росіяни звинуватили Україну в тому, що саме через неї обмін військовополоненими був припинений на кілька місяців. Українська сторона стверджує, що Росія дуже жорстоко поводиться з полоненими українцями.
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