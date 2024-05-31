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В Україну вдалося повернути 212 тіл полеглих військових

31 травня 2024 12:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україну повернули 212 тіл полеглих захисників
Евакуація полеглих військових. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україну вдалося повернути 212 тіл полеглих військових. Після ідентифікації їх передадуть рідним для гідного поховання.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram у п'ятницю, 31 травня.

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Додому повернули тіла загиблих військових з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій.

"Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", — йдеться у повідомленні.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. 

У Координаційному штабі зазначили, що ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. 

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Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківському напрямку загинула парамедик Ірина Цибух з позивним "Чека". Обставини загибелі не повідомляють. Сказано лише, що це сталося під час ротації. "Госпітальєрка" загинула за кілька днів до свого Дня народження.

Також під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу — перший заступник командира авіаційної ескадрильї, підполковник Денис Василюк. Він захищав рідну землю з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

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