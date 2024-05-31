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В Украину удалось вернуть 212 тел павших военных

31 мая 2024 12:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украину вернули 212 тел павших защитников
Эвакуация павших военных. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украину удалось вернуть 212 тел павших военных. После идентификации их передадут родным для достойного захоронения.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в пятницу, 31 мая.

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Домой вернули тела погибших военных из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий.

"Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями", — говорится в сообщении.

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

В Координационном штабе отметили, что ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. 

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Пост Координационного штаба по обращению с военнопленными. Фото: скриншот

Напомним, на Харьковском направлении погибла парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека". Обстоятельства гибели не сообщают. Сказано только, что это произошло во время ротации. "Госпитальер" погибла за несколько дней до своего Дня рождения.

Также во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба — первый заместитель командира авиационной эскадрильи, подполковник Денис Василюк. Он защищал родную землю с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

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