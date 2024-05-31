Из российского плена вернули еще 75 украинцев

Украинцы, вернувшиеся из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Из плена российских оккупантов домой удалось вернуть еще 75 украинцев. Среди них воины Вооруженных сил, Нацгвардии, пограничники, а также четыре гражданских.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 31 мая.

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Возвращение украинцев из плена

"Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину", — подчеркнул Зеленский.

Украинцы, вернувшиеся из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинцы, вернувшиеся из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинцы, вернувшиеся из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он отметил, что Украина прилагает максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую. Глава государства поблагодарил команду, работающую над обменами.

Украинцы, вернувшиеся из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинцы, вернувшиеся из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в Украину удалось вернуть 212 тел павших военных. После идентификации их передадут родным для достойного захоронения.

Также россияне обвинили Украину в том, что именно из-за нее обмен военнопленными был приостановлен на несколько месяцев. Украинская сторона утверждает, что Россия очень жестоко обращается с пленными украинцами.