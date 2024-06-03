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Омбудсмен Лубинец обратился в ООН из-за видео с издевательствами россиян над украинскими военными

3 июня 2024 00:40
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Чекарёва Мария
редактор
Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к Красному Кресту и ООН из-за видео со издевательствами российских военных над пленными украинцами
Дмитрий Лубинец. Фото: Vasilisa Stepanenko / AP
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В сети обнародовали видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с письмами к Международному комитету Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.

Об этом омбудсмен сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 2 июня.

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На видео зафиксировано, как российские военные избивают и унижают украинцев, угрожают им и имитируют расстрел. По предварительной информации, это произошло на Харьковском направлении, где россияне пытаются вести наступательные действия.

Омбудсмен отметил, что такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение, однако подобное обращение с украинскими пленными — привычная тактика для оккупантов.

"Этот случай должен быть зафиксирован как очередное доказательство нарушения международного гуманитарного права Российской Федерацией. Обратился с официальными письмами в Международный комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства. Это станет очередным дополнением доказательной базы для предстоящего трибунала над преступниками", — подчеркнул Лубинец.

Также он добавил, что Россия не соблюдает никакие правила ведения войны, поэтому мир должен реагировать, чтобы привлечь ее к ответственности.

Ранее командир отделения инструкторов батальона "Свобода" Владимир "Рандеву" Семин рассказал, что россияне часто нарушают все возможные Женевские конвенции по правам человека. В частности, захватив позицию военным путем, убивают наших бойцов, когда у тех уже нет оружия.

Также мы сообщали, что в пятницу, 31 мая, из российского плена удалось вернуть 75 украинцев. Домой вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники, а также четыре гражданских.

омбудсмен
пленные
Дмитрий Лубинец
военные преступления
война

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