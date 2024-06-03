Офіс генпрокурора розпочав провадження через жорстоке поводження з українськими військополоненими

Прокуратура розпочала провадження через жорстоке поводження окупантів з українськими полоненими
Офіс генерального прокурора розпочав провадження за фактом жорстокого поводження російських окупантів з українськими військовополоненими. Це зафіксували на Харківському напрямку.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у понеділок, 3 червня.
Жорстоке поводження з українськими військовополоненими
"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.
Прокурори під час моніторингу соціальних мереж виявили відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з українськими військовими з боку окупантів на Харківському напрямку.
На відео видно, як загарбники завдають тілесних ушкоджень українським бійцям та імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених. Також окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР.
В Офісі генпрокурора наголосили, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.
Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення потерпілих та окупантів.
Нагадаємо, у мережі оприлюднили відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби вони задокументували факт знущання.
Також 31 травня, з російського полону вдалося повернути 75 українців. Додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.
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