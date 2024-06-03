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Прокуратура розпочала провадження через жорстоке поводження окупантів з українськими полоненими

3 червня 2024 12:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Офіс генпрокурора розпочав провадження через жорстоке поводження з українськими військополоненими
Українські військовополонені. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Офіс генерального прокурора розпочав провадження за фактом жорстокого поводження російських окупантів з українськими військовополоненими. Це зафіксували на Харківському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у понеділок, 3 червня.

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Жорстоке поводження з українськими військовополоненими

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.

Окупанти жорстоко поводяться з українськими військовополоненими
Окупанти та українські військовополонені. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Прокурори під час моніторингу соціальних мереж виявили відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з українськими військовими з боку окупантів на Харківському напрямку.

На відео видно, як загарбники завдають тілесних ушкоджень українським бійцям та імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених. Також окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР.

В Офісі генпрокурора наголосили, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення потерпілих та окупантів.

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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у мережі оприлюднили відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби вони задокументували факт знущання.

Також 31 травня, з російського полону вдалося повернути 75 українців. Додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.

Україна
окупанти
українці
полонені
Харківська область
Офіс генерального прокурора

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