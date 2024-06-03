Офис генпрокурора начал производство из-за жестокого обращения с украинскими военнопленными

Прокуратура начала производство из-за жестокого обращения оккупантов с украинскими пленными
Офис генерального прокурора начал производство по факту жестокого обращения российских оккупантов с украинскими военнопленными. Это зафиксировали на Харьковском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в понедельник, 3 июня.
Жестокое обращение с украинскими военнопленными
" При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.
Прокуроры во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с украинскими военными со стороны оккупантов на Харьковском направлении.
На видео видно, как захватчики наносят телесные повреждения украинским бойцам и имитируют казнь путем выстрела из автоматического оружия возле головы одного из военнопленных. Также оккупанты применяют к украинским защитникам психологическое давление, заставляя петь гимн СССР.
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.
В настоящее время принимаются меры, направленные на установление потерпевших и оккупантов.
Напомним, в сети обнародовали видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с письмами к Международному комитету Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.
Также 31 мая из российского плена удалось вернуть 75 украинцев. Домой вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники, а также четверо гражданских.
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