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Прокуратура начала производство из-за жестокого обращения оккупантов с украинскими пленными

3 июня 2024 12:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Офис генпрокурора начал производство из-за жестокого обращения с украинскими военнопленными
Украинские военнопленные. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Офис генерального прокурора начал производство по факту жестокого обращения российских оккупантов с украинскими военнопленными. Это зафиксировали на Харьковском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в понедельник, 3 июня.

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" При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

Оккупанты жестоко обращаются с украинскими военнопленными
Оккупанты и украинские военнопленные. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Прокуроры во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с украинскими военными со стороны оккупантов на Харьковском направлении.

На видео видно, как захватчики наносят телесные повреждения украинским бойцам и имитируют казнь путем выстрела из автоматического оружия возле головы одного из военнопленных. Также оккупанты применяют к украинским защитникам психологическое давление, заставляя петь гимн СССР.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.

В настоящее время принимаются меры, направленные на установление потерпевших и оккупантов.

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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в сети обнародовали видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с письмами к Международному комитету Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.

Также 31 мая из российского плена удалось вернуть 75 украинцев. Домой вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники, а также четверо гражданских.

Украина
оккупанты
украинцы
пленные
Харьковская область
Офис генерального прокурора

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