Издевательство над украинскими пленными — зафиксировано два военных преступления россиян

Российские военные издеваются над военнопленными. Фото: Офис генпрокурора

В Офисе генерального прокурора отреагировали на видео, где россияне издеваются над военнопленными. В ведомстве заявили, что на нем зафиксировано минимум два военных преступления.

Об этом рассказал начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в комментарии Радио Свобода в понедельник, 3 июня.

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Прокуроры Харьковской областной прокуратуры уже начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Белоусов заявил, что отношение российских военнослужащих и их командования к военнопленным демонстрирует сознательное пренебрежение международным гуманитарным правом. Он подчеркнул, что на видео можно установить минимум два военных преступления, предусмотренных Римским уставом. В настоящее время устанавливаются лица, лица которых есть на видео, а также место совершения возможного преступления.

Напомним, в сети обнародовали видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с письмами Международному комитету Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.

Также 31 мая из российского плена удалось вернуть 75 украинцев. Домой вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники, а также четверо гражданских.