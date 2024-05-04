В одному із пунктів пропуску на кордоні України не пропускають вантажівки — в чому причина

Пункт пропуску "Вишнє Німецьке" Фото: Закарпатська митниця

На словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" припинили приймати до митного оформлення вантажівки. Причина в тому, що із ладу вийшов сканер.

Про це повідомили у Державній митній службі України, передає Новини.LIVE.

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"Відповідно до діючої технології митного оформлення Словаччини усі транспортні засоби, які слідують на їх територію з вантажем, підлягають обов’язковому скануванню на їхній стороні", — йдеться у повідомленні.

Просять використовувати інші пункти пропуску

Наразі невідомо, коли завершать ремонт стаціонарної системи, тому просимо перевізників врахувати дану ситуацію та за можливості використовувати для перетину кордону інші пункти пропуску.

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