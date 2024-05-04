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В одному із пунктів пропуску на кордоні України не пропускають вантажівки — в чому причина

4 травня 2024 22:22
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
В одному із пунктів пропуску на кордоні України не пропускають вантажівки — в чому причина
Пункт пропуску "Вишнє Німецьке" Фото: Закарпатська митниця
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

На словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" припинили приймати до митного оформлення вантажівки. Причина в тому, що із ладу вийшов сканер.

Про це повідомили у Державній митній службі України, передає Новини.LIVE.

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Відтак з українського боку кордону — на митному посту "Ужгород автомобільний" — також тимчасово припиняється оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів. 

"Відповідно до діючої технології митного оформлення Словаччини усі транспортні засоби, які слідують на їх територію з вантажем, підлягають обов’язковому скануванню на їхній стороні", — йдеться у повідомленні. 

Просять використовувати інші пункти пропуску

Наразі невідомо, коли завершать ремонт стаціонарної системи, тому просимо перевізників врахувати дану ситуацію та за можливості використовувати для перетину кордону інші пункти пропуску.

Нагадаємо, нещодавно Bild повідомив, що у Німеччині більшість українських біженців сидять без роботи

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кордон
Словаччина
Україна
митниця

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