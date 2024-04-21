На Закарпатті митники конфіскували авто з незвичайними сигаретними схованками

Чотирилапа помічниця митників Дана з конфіскатом. Фото: ДМСУ

На кордоні з Румунією закарпатські митники зупинили авто. У ньому було виявлено хитромудрі схованки з сигаретами.

Про це повідомляє Державна митна служба України у неділю, 21 квітня.

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Допомогла притягнути до відповідальності недобросовісного жителя Закарпаття чотирилапа помічниця кінолога Дана. Повідомляється, що 45-річний тимчасово не працюючий чоловік вирішив підзаробити, перепродаючи тютюнові вироби за кордоном. Він ретельно підготувався до оборудки, виготовив в автомобілі кілька схованок.

Гострий нюх досвідченої "митниці" Дани, яка вправно знаходить будь-які важкодоступні сигаретні схованки, не перехитрить жоден контрабандист. Собака миттєво винюхала тютюнові вироби у конструктивних порожнинах порогів автомобіля.

Щоб дістатись до схованок, митники були змушені демонтувати сидіння та декоративне покриття підлоги транспортного засобу. Для зручності виймання сигарет зі схованок чоловік прикріпив мотузку, якою підтягувалися приховані тютюнові вироби, перемотані скотчем по кілька пачок. Усього із автомобіля вийняли майже чотири сотні пачок сигарет Compliment Blue.

Щодо порушника складено протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України та до рішення суду вилучено предмети правопорушення разом з транспортним засобом марки Peugoet, оціненим у майже 200 тис. грн.

Разом з тим, на адресу Бюро економічної безпеки направлено повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, оскільки виявлені сигарети були без марок акцизного збору України.

Раніше ми писали, що через контрольні пункти пропуску на Одещині громадяни намагались вивезти незадекларовану валюту на суму 3,8 млн грн. На усіх порушників правоохоронці наразі склали адмінпротоколи, а валюту тимчасово вилучили.

Також ми повідомляли, що на прикордонному пункті "Старокозаче" фахівці виявили у громадянина Молдови заборонену символіку та незадекларовану валюту. За пропаганду тоталітарного режиму іноземцю заборонили в'їзд до України.