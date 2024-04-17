Над аеропортом Румунії зафіксували невідомі дрони

Аеропорт "Міхаїл-Когелнічану" в Румунії. Фото: Wikipedia

Румунські військові зафіксували присутність трьох безпілотних літальних апаратів біля міжнародного аеропорту "Міхаїл-Когелнічану" у понеділок, 15 квітня. Вони вжили всіх можливих заходів для забезпечення безпеки, після чого справою зацікавилася військова прокуратура.

Про це повідомляє Europa Liberă România.

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Генерал Константін Спіну розповів, що дрони заглушили електронними засобами, адже вони ризикували заважати польотам бази.

Повідомляється, що БпЛА були невеликими, ймовірно, комерційного типу і літали на низьких швидкостях і на невеликій висоті.

У ВПС Румунії повідомили, що відповідно до процедур були вжиті всі необхідні заходи для забезпечення безпеки повітряного простору. Крім того, їхній персонал сповістив органи цивільного управління повітряним рухом про ситуацію, яка виникла.

"Також неодноразово застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби, а радіолокаційний і візуальний контакт з останніми двома системами був втрачений близько 00:30", — заявили у ВПС Румунії.

Командування 57-ї авіабази передало справу до військової прокуратури.

Нагадаємо, 5 квітня у Придністров'ї заявили, що безпілотник атакував військову частину. Там зазначили, що вона розташована за 6 км від кордону з Україною.

Також 17 березня у Придністров'ї атакували військову частину. Для цього нібито було використано дрон-камікадзе.