У Кишиневі прокоментували інформацію про атаку на військову частину в Придністров'ї

Парламент Республіки Молдова. Фото: ТАСС

У так званій Придністровській Республіці в неділю, 17 березня, дрон нібито атакував військову частину. Водночас влада Кишинева не підтверджує цю інформацію.

Про це повідомляє Бюро реінтеграції Молдови.

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"Інцидент, про який йдеться, є спробою спровокувати страх і паніку в регіоні", — зазначається у повідомленні.

У Бюро зауважили, що військова техніка на кадрах не працює вже кілька років.

Водночас влада в Кишиневі, яка контактує з українською стороною, не підтверджує жодного нападу на придністровський регіон.

Також місцеві ЗМІ поширюють кадри удару по російському вертольоту та пожежі на території Придністров'я.

За даними деяких українських ЗМІ, на відео знищений військовий вертоліт Мі-8.

Раніше з'явилася інформація, що на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа, що виникла внаслідок вибуху.

Також ми писали, що Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію, аби дестабілізувати ситуацію у Молдові. Посилена увага до регіону спричинена майбутніми переговорами про вступ Молдови до ЄС і президентськими виборами.