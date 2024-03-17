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В Кишиневе прокомментировали информацию об атаке на воинскую часть в Приднестровье

17 марта 2024 19:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Кишиневе прокомментировали информацию об атаке на воинскую часть в Приднестровье
Парламент Республики Молдова. Фото: ТАСС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В так называемой Приднестровской Республике в воскресенье, 17 марта, дрон якобы атаковал воинскую часть. В то же время власти Кишинева не подтверждают эту информацию.

Об этом сообщает Бюро реинтеграции Молдовы.

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"Инцидент, о котором идет речь, является попыткой спровоцировать страх и панику в регионе", — отмечается в сообщении.

В Бюро отметили, что военная техника на кадрах не работает уже несколько лет.

В то же время власти в Кишиневе, контактирующие с украинской стороной, не подтверждают никакого нападения на приднестровский регион.

Также местные СМИ распространяют кадры удара по российскому вертолету и пожару на территории Приднестровья.

По данным некоторых украинских СМИ, на видео уничтожен военный вертолет Ми-8.

Ранее появилась информация, что на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва.

Мы также писали, что Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. Усиленное внимание к региону вызвано предстоящими переговорами о вступлении Молдовы в ЕС и президентскими выборами.

Молдова
взрыв
Приднестровье
атака

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