Над аэропортом Румынии зафиксировали неизвестные дроны
Румынские военные зафиксировали присутствие трех беспилотных летательных аппаратов возле международного аэропорта "Михаил-Когелничана" в понедельник, 15 апреля. Они приняли все возможные меры для обеспечения безопасности, после чего делом заинтересовалась военная прокуратура.
Об этом сообщает Europa Liberă România.
Неизвестные дроны в Румынии
Генерал Константин Спин рассказал, что дроны заглушили электронными средствами, ведь они рисковали мешать полетам базы.
Сообщается, что БпЛА были небольшими, вероятно, коммерческого типа и летали на низких скоростях и небольшой высоте.
В ВВС Румынии сообщили, что в соответствии с процедурами были приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности воздушного пространства. Кроме того, их персонал оповестил органы гражданского управления воздушным движением о возникшей ситуации.
"Также неоднократно применялись средства радиоэлектронной борьбы, а радиолокационный и визуальный контакт с последними двумя системами был потерян около 00:30", — заявили в ВВС Румынии.
Командование 57-й авиабазы передало дело военной прокуратуре.
Напомним, 5 апреля в Приднестровье заявили, что беспилотник атаковал воинскую часть. Там отметили, что она расположена в 6 км от границы с Украиной.
Также 17 марта в Приднестровье атаковали воинскую часть. Для этого якобы был использован дрон-камикадзе.
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