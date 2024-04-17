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Над аэропортом Румынии зафиксировали неизвестные дроны

17 апреля 2024 11:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Над аэропортом Румынии зафиксировали неизвестные дроны
Аэропорт "Михаил-Когелничана" в Румынии. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Румынские военные зафиксировали присутствие трех беспилотных летательных аппаратов возле международного аэропорта "Михаил-Когелничана" в понедельник, 15 апреля. Они приняли все возможные меры для обеспечения безопасности, после чего делом заинтересовалась военная прокуратура.

Об этом сообщает Europa Liberă România.

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Генерал Константин Спин рассказал, что дроны заглушили электронными средствами, ведь они рисковали мешать полетам базы.

Сообщается, что БпЛА были небольшими, вероятно, коммерческого типа и летали на низких скоростях и небольшой высоте.

В ВВС Румынии сообщили, что в соответствии с процедурами были приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности воздушного пространства. Кроме того, их персонал оповестил органы гражданского управления воздушным движением о возникшей ситуации.

"Также неоднократно применялись средства радиоэлектронной борьбы, а радиолокационный и визуальный контакт с последними двумя системами был потерян около 00:30", — заявили в ВВС Румынии.

Командование 57-й авиабазы передало дело военной прокуратуре.

Напомним, 5 апреля в Приднестровье заявили, что беспилотник атаковал воинскую часть. Там отметили, что она расположена в 6 км от границы с Украиной.

Также 17 марта в Приднестровье атаковали воинскую часть. Для этого якобы был использован дрон-камикадзе.

аэропорты
Румыния
беспилотники
прокуратура
дроны

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