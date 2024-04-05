У Придністров'ї заявили, що безпілотник атакував військову частину
У Придністров'ї заявили, що безпілотник атакував військову частину у п'ятницю, 5 квітня. Там зазначили, що вона розташована за 6 км від кордону з Україною.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Атака БпЛА на військову частину в Придністров'ї
За інформацією ЗМІ, атака відбулася о 14:35.
"Дрон-камікадзе атакував військову частину міністерства оборони ПМР у Рибницькому районі, за шість кілометрів від придністровсько-українського кордону. Метою була радіолокаційна станція, якій було завдано незначних пошкоджень, жертв немає", — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Порушено кримінальну справу.
Нагадаємо, 17 березня у Придністров'ї атакували військову частину. Для цього нібито було використано дрон-камікадзе.
Водночас влада в Кишиневі, яка контактує з українською стороною, не підтверджувала жодного нападу на придністровський регіон.
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