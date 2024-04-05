Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Придністров'ї заявили, що безпілотник атакував військову частину arrow

У Придністров'ї заявили, що безпілотник атакував військову частину

5 квітня 2024 19:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Придністров'ї заявили, що безпілотник атакував військову частину
Місце, де впав безпілотник у Придністров'ї. Фото: t.me/tv_pmr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Придністров'ї заявили, що безпілотник атакував військову частину у п'ятницю, 5 квітня. Там зазначили, що вона розташована за 6 км від кордону з Україною.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Атака БпЛА на військову частину в Придністров'ї

За інформацією ЗМІ, атака відбулася о 14:35.

"Дрон-камікадзе атакував військову частину міністерства оборони ПМР у Рибницькому районі, за шість кілометрів від придністровсько-українського кордону. Метою була радіолокаційна станція, якій було завдано незначних пошкоджень, жертв немає", — йдеться у повідомленні.

Атака БпЛА на Придстров'я 5 квітня
Місце, де впав безпілотник у Придністров'ї. Фото: t.me/tv_pmr

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, 17 березня у Придністров'ї атакували військову частину. Для цього нібито було використано дрон-камікадзе.

Водночас влада в Кишиневі, яка контактує з українською стороною, не підтверджувала жодного нападу на придністровський регіон.

кордон
вибух
безпілотники
Україна
Придністров'я

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим