Место, где упал беспилотник в Приднестровье. Фото: t.me/tv_pmr

В Приднестровье заявили, что беспилотник атаковал воинскую часть в пятницу, 5 апреля. Там отметили, что она расположена в 6 км от границы с Украиной.

Об этом сообщают местные СМИ.

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По информации СМИ, атака произошла в 14:35.

"Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет", — говорится в сообщении.

Место, где упал беспилотник в Приднестровье. Фото: t.me/tv_pmr

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, 17 марта в Приднестровье атаковали воинскую часть. Для этого якобы был использован дрон-камикадзе.

В то же время власти в Кишиневе, контактирующие с украинской стороной, не подтверждали никакого нападения на приднестровский регион.