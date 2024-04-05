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В Приднестровье заявили, что беспилотник атаковал воинскую часть

5 апреля 2024 19:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Приднестровье заявили, что беспилотник атаковал воинскую часть
Место, где упал беспилотник в Приднестровье. Фото: t.me/tv_pmr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Приднестровье заявили, что беспилотник атаковал воинскую часть в пятницу, 5 апреля. Там отметили, что она расположена в 6 км от границы с Украиной.

Об этом сообщают местные СМИ.

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По информации СМИ, атака произошла в 14:35.

"Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет", — говорится в сообщении.

Атака БпЛА на Придстровье 5 апреля
Место, где упал беспилотник в Приднестровье. Фото: t.me/tv_pmr

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, 17 марта в Приднестровье атаковали воинскую часть. Для этого якобы был использован дрон-камикадзе.

В то же время власти в Кишиневе, контактирующие с украинской стороной, не подтверждали никакого нападения на приднестровский регион.

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взрыв
беспилотники
Украина
Приднестровье

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