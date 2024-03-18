Атака на військовий об'єкт у Придністров'ї — в ISW пояснили, кому та для чого це потрібно

Наслідки атаки на військову базу. Фото: ТБ "ПМР"

Аналітики інституту вивчення війни (ISW) припускають, що атака на військову базу у невизнаному Придністров'ї, ймовірно, є операцією Кремля. Мета таких провокацій — дестабілізувати ситуацію в Молдові зсередини.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Зазначається, що після атаки місцеві ЗМІ оприлюднили відео моменту удару та стверджували, що дрон летів з боку Одеської області. Водночас ні "придністровська", ні російська влада не звинуватили у цьому Україну.

Своєю чергою, офіційне молдавське бюро реінтеграції заявило, що знищений вертоліт не літав багато років, а сам удар по ньому свідчить про намагання посіяти страх і паніку в Придністров’ї. Там переконані, що ця провокація була частиною ворожої інформаційної спецоперації.

Зрештою, фахівці ISW наголошують, що українські сили навряд чи причетні до удару, враховуючи обмежені засоби та незначну ціль. На їх думку, за спецоперацією стоїть Росія.

"Росія або пов’язані з Росією суб’єкти, ймовірно, отримають вигоду від цієї провокації, щоб сприяти постійним зусиллям Кремля встановити інформаційні умови для виправдання низка російських гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію Молдови", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кишиневі прокоментували інформацію про атаку на військову частину в Придністров'ї.

Ми також писали про те, що Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію, аби дестабілізувати ситуацію у Молдові. Посилена увага до регіону спричинена майбутніми переговорами про вступ країни до ЄС і президентськими виборами.