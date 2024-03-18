Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Атака на військовий об'єкт у Придністров'ї — в ISW пояснили, кому та для чого це потрібно arrow

Атака на військовий об'єкт у Придністров'ї — в ISW пояснили, кому та для чого це потрібно

18 березня 2024 08:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Атака на військовий об'єкт у Придністров'ї — в ISW пояснили, кому та для чого це потрібно
Наслідки атаки на військову базу. Фото: ТБ "ПМР"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Аналітики інституту вивчення війни (ISW) припускають, що атака на військову базу у невизнаному Придністров'ї, ймовірно, є операцією Кремля. Мета таких провокацій — дестабілізувати ситуацію в Молдові зсередини. 

Про це йдеться у звіті ISW.

Читайте також:

Для чого РФ атакувала військовий об'єкт у Придністров'ї

Зазначається, що після атаки місцеві ЗМІ оприлюднили відео моменту удару та стверджували, що дрон летів з боку Одеської області. Водночас ні "придністровська", ні російська влада не звинуватили у цьому Україну.  

Своєю чергою, офіційне молдавське бюро реінтеграції заявило, що знищений вертоліт не літав багато років, а сам удар по ньому свідчить про намагання посіяти страх і паніку в Придністров’ї. Там переконані, що ця провокація була частиною ворожої інформаційної спецоперації.

Зрештою, фахівці ISW наголошують, що українські сили навряд чи причетні до удару, враховуючи обмежені засоби та незначну ціль. На їх думку, за спецоперацією стоїть Росія. 

"Росія або пов’язані з Росією суб’єкти, ймовірно, отримають вигоду від цієї провокації, щоб сприяти постійним зусиллям Кремля встановити інформаційні умови для виправдання низка російських гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію Молдови", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Кишиневі прокоментували інформацію про атаку на військову частину в Придністров'ї.

Ми також писали про те,  що Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію, аби дестабілізувати ситуацію у Молдові. Посилена увага до регіону спричинена майбутніми переговорами про вступ країни до ЄС і президентськими виборами.

Молдова
росіяни
безпілотники
обстріли
провокація
окупанти
Придністров'я
Кремль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство