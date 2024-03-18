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Атака на военный объект в Приднестровье — в ISW объяснили, кому и для чего это нужно

18 марта 2024 08:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Атака на военный объект в Приднестровье — в ISW объяснили, кому и для чего это нужно
Последствия атаки на военную базу. Фото: ТВ "ПМР"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Аналитики института изучения войны (ISW) предполагают, что атака на военную базу в непризнанном Приднестровье, вероятно, является операцией Кремля. Цель таких провокаций — дестабилизировать ситуацию в Молдове изнутри.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Отмечается, что после атаки местные СМИ обнародовали видео момента удара и утверждали, что дрон летел со стороны Одесской области. В то же время ни "приднестровские", ни российские власти не обвинили в этом Украину.

В свою очередь официальное молдавское бюро реинтеграции заявило, что уничтоженный вертолет не летал много лет, а сам удар по нему свидетельствует о попытках посеять страх и панику в Приднестровье. Там уверены, что данная провокация была частью вражеской информационной спецоперации.

В конце концов специалисты ISW отмечают, что украинские силы вряд ли причастны к удару, учитывая ограниченные средства и незначительную цель. По их мнению, за спецоперацией стоит Россия.

"Россия или связанные с Россией субъекты, вероятно, извлекут выгоду от этой провокации, чтобы способствовать постоянным усилиям Кремля установить информационные условия для оправдания ряда российских гибридных операций, направленных на дестабилизацию Молдовы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Кишиневе прокомментировали информацию об атаке на воинскую часть в Приднестровье.

Мы также писали, что Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. Усиленное внимание к региону вызвано предстоящими переговорами о вступлении страны в ЕС и президентскими выборами.

Молдова
россияне
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провокация
оккупанты
Приднестровье
Кремль

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