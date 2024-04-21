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В Закарпатской области таможенники конфисковали авто с необычными сигаретными тайниками

21 апреля 2024 17:48
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
В Закарпатской области таможенники конфисковали авто с необычными сигаретными тайниками
Четвероногая помощница таможенников Дана с конфискатом. Фото: ГТСУ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

На границе с Румынией закарпатские таможенники остановили автомобиль. В нем были обнаружены хитроумные тайники с сигаретами.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в воскресенье, 21 апреля.

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Помогла привлечь к ответственности недобросовестного жителя Закарпатья четырехлапая помощница кинолога Дана. Сообщается, что 45-летний временно не работающий мужчина решил подзаработать, перепродавая табачные изделия за границей. Он тщательно подготовился к сделке, изготовил в автомобиле несколько тайников.

Острое обоняние опытной "таможенницы" Даны, умело находящей любые труднодоступные сигаретные тайники, не перехитрит ни один контрабандист. Собака мгновенно вынюхала табачные изделия в конструктивных полостях порогов автомобиля.

Чтобы добраться до тайников, таможенники вынуждены были демонтировать сиденья и декоративное покрытие пола транспортного средства. Для удобства извлечения сигарет из тайников мужчина прикрепил веревку, которой подтягивались скрытые табачные изделия, перемотанные скотчем по несколько пачек. Всего из автомобиля вынули почти четыреста пачек сигарет Compliment Blue.

В отношении нарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины и до решения суда изъяты предметы правонарушения вместе с транспортным средством марки Peugoet, оцененным почти в 200 тыс. грн.

В адрес Бюро экономической безопасности направлено сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, поскольку обнаруженные сигареты были без марок акцизного сбора Украины.

Ранее мы писали, что через контрольные пункты пропуска в Одесской области граждане пытались вывезти незадекларированную валюту на сумму 3,8 млн грн. На всех нарушителей правоохранители составили админпротоколы, а валюту временно изъяли.

Также мы сообщали, что на пограничном пункте "Староказаче" специалисты обнаружили у гражданина Молдовы запрещенную символику и незадекларированную валюту. За пропаганду тоталитарного режима иностранцу запретили въезд в Украину.

контрабанда
сигареты
Румыния
Закарпатье
нарушения
таможня

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