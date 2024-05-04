Зеленський заявив, що Саміт миру відбудеться за будь-яких обставин — головне зі звернення

Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський вечірнім зверненням підкреслив незмінність планів проведення Глобального саміту миру, незважаючи на виклики та перешкоди. Також у своєму зверненні, Зеленський висловив вдячність за стійкість воїнів на фронті та висловив впевненість у зміцненні єдності всієї світової спільноти.

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні в суботу, 4 травня.

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Звернення Зеленського

"Ми маємо всі пам'ятати, що Росію можна тільки примусити залишити Україну у спокої. І це – буде. Наша сила це зробить обов'язково", — підкреслив він.

Президент наголосив на тому, що глобальний саміт миру має стати успішним, незважаючи на будь-які спроби його зірвати. Він також зазначив, що для подолання війни потрібна максимальна єдність світу.

"Разом досягаємо результатів", — закликав Зеленський, висловивши подяку всім, хто працює та бореться за мир та безпеку в Україні.

"Дякую всім, хто б'ється та працює заради нашої держави і людей! Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто дійсно вчасно та міцно підтримує нас!", — відзначив він у завершенні свого звернення.

Президент також розповів, що вранці відбулися важливі доповіді від Головнокомандувача Збройних Сил України, Олександра Сирського, та керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Кирила Буданова. Ці доповіді стосувалися оновлення фронтових позицій, конкретних заходів підрозділів та стратегічних напрямків.

"Володіємо всіма аспектами ситуації зараз",

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо раніше Зеленський повідомив, які українські питання порушать на Глобальному саміті миру.

Також ми розповідали, що Зеленський заявив, що питання обміну полоненими за принципом "всіх на всіх" буде однією з ключових тем Саміту миру у Швейцарії.