Зеленский заявил, что Саммит мира состоится в любых обстоятельствах — главное из обращения

Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский вечерним обращением подчеркнул неизменность планов проведения Глобального саммита мира, несмотря на вызовы и препятствия. Также в своем обращении Зеленский выразил благодарность за стойкость воинов на фронте и выразил уверенность в укреплении единства всего мирового сообщества.

Об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении в субботу, 4 мая.

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Обращение Зеленского

"Мы должны все помнить, что Россию можно только заставить оставить Украину в покое. И это будет. Наша сила это сделает обязательно", — подчеркнул он.

Президент отметил, что глобальный саммит мира должен стать успешным, несмотря на любые попытки его сорвать. Он также отметил, что для преодоления войны нужно максимальное единство мира.

"Вместе достигаем результатов", — призвал Зеленский, выразив благодарность всем, кто работает и борется за мир и безопасность в Украине.

"Благодарю всех, кто бьется и работает ради нашего государства и людей! Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто действительно вовремя и крепко поддерживает нас!", — отметил он в завершении своего обращения.

Президент также рассказал, что утром состоялись важные доклады от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, Александра Сырского, и руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Кирилла Буданова. Эти доклады касались обновления фронтовых позиций, конкретных мер подразделений и стратегических направлений.

"Владеем всеми аспектами ситуации сейчас",

– подчеркнул Зеленский.

Напомним ранее Зеленский сообщил, какие украинские вопросы поднимут на Глобальном саммите мира.

Также мы рассказывали, что Зеленский заявил, что вопрос обмена пленными по принципу "всех на всех" станет одной из ключевых тем Саммита мира в Швейцарии.