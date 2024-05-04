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В одном из пунктов пропуска на границе Украины не пропускают грузовики — в чем причина

4 мая 2024 22:22
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
В одном из пунктов пропуска на границе Украины не пропускают грузовики — в чем причина
Пункт пропуска "Вишнее Немецкое" Фото: Закарпатская таможня
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

На словацком пункте пропуска "Вишне Немецкое" перестали принимать к таможенному оформлению грузовик. Причина в том, что из строя вышел сканер.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины, передает Новини.LIVE.

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Следовательно, с украинской стороны границы — на таможенном посту "Ужгород автомобильный" — также временно прекращается оформление и пропуск крупногабаритных транспортных средств.

"В соответствии с действующей технологией таможенного оформления Словакии все транспортные средства, следующие на их территорию с грузом, подлежат обязательному сканированию на их стороне", — говорится в сообщении.

Просят использовать другие пункты пропуска

Пока неизвестно, когда завершат ремонт стационарной системы, поэтому просим перевозчиков учесть данную ситуацию и по возможности использовать для пересечения границы другие пункты пропуска.

Напомним, недавно Bild сообщил, что в Германии большинство украинских беженцев сидят без работы

Зеленский заявил, что Саммит мира состоится при любых обстоятельствах.

граница
Словакия
Украина
таможня

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