В одном из пунктов пропуска на границе Украины не пропускают грузовики — в чем причина

Пункт пропуска "Вишнее Немецкое" Фото: Закарпатская таможня

На словацком пункте пропуска "Вишне Немецкое" перестали принимать к таможенному оформлению грузовик. Причина в том, что из строя вышел сканер.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины, передает Новини.LIVE.

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Следовательно, с украинской стороны границы — на таможенном посту "Ужгород автомобильный" — также временно прекращается оформление и пропуск крупногабаритных транспортных средств.

"В соответствии с действующей технологией таможенного оформления Словакии все транспортные средства, следующие на их территорию с грузом, подлежат обязательному сканированию на их стороне", — говорится в сообщении.

Просят использовать другие пункты пропуска

Пока неизвестно, когда завершат ремонт стационарной системы, поэтому просим перевозчиков учесть данную ситуацию и по возможности использовать для пересечения границы другие пункты пропуска.

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