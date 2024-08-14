Напад на центр біженців у Німеччині — семеро людей поранені

Німецька поліція. Фото: EPA

У німецькому центрі для біженців в берлінському районі Марцан під час нападу семеро осіб зазнали ножових поранень. Поліція затримала підозрюваного — 21-річного чоловіка.

Про це повідомило видання FAZ у середу, 14 серпня.

Читайте також:

Напад на центр біженців у Німеччині

Поліція підтвердила, що в центрі для біженців відбувся інцидент, в результаті якого нападник завдав ножових поранень кільком людям. Постраждали як охоронець та відвідувачі центру — громадяни Німеччини, так і п'ятеро мешканців — громадяни Молдови, серед яких є 15-річна дитина. Декілька осіб отримали порізи, проте їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Затриманий нападник, 21-річний громадянин Алжиру, також отримав поранення. Мотиви його агресії наразі залишаються неясними.

Згідно з інформацією поліції, перед атакою молодий чоловік вступив у сварку з одним з гостей за межами будівлі. У ході конфлікту він завдав удару 38-річному чоловіку. 62-річний охоронець, який намагався врегулювати ситуацію, також став жертвою нападника. Згідно з даними Державного управління у справах біженців, затриманому загрожувала депортація.