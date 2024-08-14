Нападение на центр беженцев в Германии – семь человек ранены

Немецкая полиция. Фото: EPA

В немецком центре для беженцев в берлинском районе Марцан во время нападения семь человек получили ножевые ранения. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего мужчину.

Об этом сообщило издание FAZ в среду, 14 августа.

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Полиция подтвердила, что в центре для беженцев произошел инцидент, в результате которого нападавший нанес ножевые ранения нескольким людям. Пострадали как охранник и посетители центра — граждане Германии, так и пятеро жителей — граждане Молдовы, среди которых 15-летний ребенок. Несколько человек получили порезы, однако их жизни ничего не угрожает.

Задержанный нападающий, 21-летний гражданин Алжира, также получил ранение. Мотивы его агрессии остаются неясными.

Согласно информации полиции, перед атакой молодой человек вступил в ссору с одним из гостей за пределами здания. В ходе конфликта он нанес удар 38-летнему мужчине. 62-летний охранник, пытавшийся урегулировать ситуацию, также стал жертвой нападающего. Согласно данным Государственного управления по делам беженцев, задержанному угрожала депортация.