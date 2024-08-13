В Германии вышел на свободу мужчина, подозреваемый в убийстве украинского беженца

Полиция Германии. Фото иллюстративное: picture-alliance

В немецком городе Росток выпустили на свободу 26-летнего украинца, подозреваемого в убийстве украинского беженца. Соответствующее решение приняла прокуратура.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в прокуратуре и полиции Ростока.

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В прокуратуре отметили, что следственные действия продолжаются, однако обоснованного подозрения пока нет, поэтому фигурант с сегодняшнего дня находится на свободе.

Что известно об убийстве украинского беженца в Германии

В понедельник, 12 августа, в приюте для беженцев скончался 46-летний украинец. На тело умершего обнаружили серьезные ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. По информации правоохранителей, врачи прибыли на место уже тогда, когда было поздно, поэтому только констатировали смерть потерпевшего. Подробности инцидента не разглашали, однако в прокуратуре сообщили, что обстоятельства, при которых обнаружили погибшего, указывают на вероятность убийства.

Подозреваемого в преступлении задержали в тот же день. Им оказался 26-летний украинец.