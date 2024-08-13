Вбивство українця у Німеччині — поліція затримала підозрюваного

Німецька поліція. Фото: Reuters

У Німеччині ввечері понеділка, 12 серпня, затримали 26-річного українця. Його підозрюють у вбивстві 46-річного співвітчизника, яке сталося того ж дня в одному з притулків для біженців у Ростоку.

Про це повідомила пресслужба прокуратури міста в коментарі DW у вівторок, 13 серпня.

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Наразі до суду направлено клопотання про арешт підозрюваного. 46-річного українця знайшли мертвим у притулку на вулиці Фрітц-Тріддельфітцвег вдень напередодні.

Охоронець закладу одразу повідомив про подію поліцію та швидку допомогу. Лікар, який прибув на місце, зміг лише констатувати смерть чоловіка, за інформацією медіакомпанії NDR. Прокуратура не розголошує деталі обставин вбивства і можливі мотиви, посилаючись на таємницю слідства.