Біженці в Німеччині — у притулку знайшли мертвого українця

Поліція Німеччини. Фото: REUTERS

У німецькому місті Росток в притулку для біженців знайшли мертвого 46-річного українця з тяжким пораненням. Поліція вважає, що чоловіка могли вбити.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на дані німецької поліції та прокуратури.

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Як відомо, правоохоронці виявили тіло чоловіка із серйозними пораненнями в обід 12 серпня. На місце одразу викликали швидку, але лікарі лише змогли констатувати смерть.

Згідно з даними поліції, обставини смерті вказують на те, що це може бути вбивство. Однак інших деталей правоохоронні органи поки що не наводять.

"Розслідування щодо підґрунтя злочину перебуває на початковій стадії, тому надати додаткову інформацію наразі не можемо", — зазначили у поліції.