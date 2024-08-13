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У притулку для біженців в Німеччині знайшли мертвого українця з пораненням

13 серпня 2024 09:03
Катерина Османська - Редактор
Біженці в Німеччині — у притулку знайшли мертвого українця
Поліція Німеччини. Фото: REUTERS
Катерина Османська - Редактор

У німецькому місті Росток в притулку для біженців знайшли мертвого 46-річного українця з тяжким пораненням. Поліція  вважає, що чоловіка могли вбити.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на дані німецької поліції та прокуратури.

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Як відомо, правоохоронці виявили тіло чоловіка із серйозними пораненнями в обід 12 серпня. На місце одразу викликали швидку, але лікарі лише змогли констатувати смерть. 

Згідно з даними поліції, обставини смерті вказують на те, що це може бути вбивство. Однак інших деталей правоохоронні органи поки що не наводять. 

"Розслідування щодо підґрунтя злочину перебуває на початковій стадії, тому надати додаткову інформацію наразі не можемо", — зазначили у поліції. 

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