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В приюте для беженцев в Германии нашли мертвого украинца с ранением

13 августа 2024 09:03
Катерина Османская - Редактор
Беженцы в Германии — в приюте нашли мертвого украинца
Полиция германии. Фото: REUTERS
Катерина Османская - Редактор

В немецком городе Росток в приюте для беженцев нашли мертвого 46-летнего украинца с тяжелым ранением. Полиция считает, что мужчину могли убить.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на данные германской полиции и прокуратуры.

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Как известно, правоохранители обнаружили тело мужчины с серьезными ранениями в обед 12 августа. На место сразу вызвали скорую, но врачи только смогли констатировать смерть.

Согласно данным полиции, обстоятельства смерти указывают на то, что это может быть убийство. Однако другие детали правоохранительные органы пока не приводят.

"Расследование по поводу преступления находится на начальной стадии, поэтому предоставить дополнительную информацию пока не можем", — отметили в полиции.

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