Росія готувала флот для ударів ракетами з ядерними боєголовками по Європі — FT

Субмарина Б-237 "Ростов-на-Дону". Ілюстративне фото: AFP

До початку вторгнення в Україну Росія розробила план ударів по об’єктах у Західній Європі, включаючи Францію та Велику Британію, за допомогою ракет з ядерними боєголовками. Стратегія ударів була розроблена між 2008 і 2014 роками.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на секретні документи.

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Згідно з оцінками аналітиків, ці плани відповідають загрозі, яку НАТО бачить з боку російського флоту, а також швидкості, з якою Росія могла б застосувати ядерну зброю у разі конфлікту.

"Цілі Балтійського флоту Росії здебільшого знаходяться в Норвегії та Німеччині, включаючи військово-морську базу в Бергені, а також радіолокаційні пункти та об’єкти спецназу", — йдеться у повідомленні.

Цілі Балтійського флоту Росії здебільшого знаходяться в Норвегії та Німеччині. Фото: FT

Витік документів також свідчить про те, що Росія зберегла можливість носити тактичну ядерну зброю на надводних кораблях, незважаючи на угоду 1991 року між Радянським Союзом і США про її вилучення

Останні навчання, проведені російськими військовими, демонструють, що плани, викладені в цих документах, залишаються актуальними і сьогодні.

Росія розробила план ударів по об’єктах у Західній Європі, включаючи Францію та Велику Британію. Фото: FT

Зокрема, у червні російські військові провели навчання з завантаження протикорабельних крилатих ракет на корвет класу "Тарантул" у Калінінграді, де, за даними НАТО, може зберігатися незадекларований запас тактичних ядерних боєголовок.

На кадрах навчань показано, як військовослужбовці 12-го російського ГУМО, зберігачі ядерних боєголовок у російській армії, практикують переміщення в контейнері, який вони використовували б для переміщення ракети з повністю ядерним озброєнням, у супроводі відповідних сил охорони та процедур поводження з ядерними боєголовками.