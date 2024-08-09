В Росії готують до оборони Курську АЕС, — росЗМІ

Вигляд на Курську АЕС. Фото: росЗМІ

Російські військові в п’ятницю, 9 серпня, після обіду заблокували під'їзди до Курської атомної електростанції. Повідомляється, що АЕС готують до оборони.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Ситуація на Курській АЕС

Раніше повідомлялося, що охорону станції було зменшено до жінок-росгвардійців, після чого Росгвардія оголосила про посилення захисту об'єкта. Пізніше стало відомо, що чоловіків-прапорщиків Росгвардії знову повернули на пост охорони.

Російські медіа повідомляють, що керівництво АЕС порадило працівникам взяти відпустки за власний рахунок та вивезти дітей. Росатом підтвердив зменшення кількості будівельників на Курській АЕС-2.

Водночас провоєнний російський блогер повідомив, що Курська АЕС готується до оборони. За його словами, невеликі мобільні групи Збройних сил України, чисельністю від 5 до 20 осіб, були зафіксовані на відстані 39 кілометрів від станції.