В России готовят к обороне Курскую АЭС, — росСМИ

Вид на Курскую АЭС. Фото: росСМИ

Российские военные в пятницу, 9 августа, после обеда заблокировали подъезды к Курской атомной электростанции. Сообщается, что АЭС готовится к обороне.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Ранее сообщалось, что охрана станции была уменьшена к женщинам-росгвардейцам, после чего Росгвардия объявила об усилении защиты объекта. Позже стало известно, что мужчин-прапорщиков Росгвардии снова вернули на пост охраны.

Российские медиа сообщают, что руководство АЭС посоветовало работникам взять отпуска за свой счет и вывезти детей. Росатом подтвердил уменьшение количества строителей на Курской АЭС-2.

В то же время провоенный российский блоггер сообщил, что Курская АЭС готовится к обороне. По его словам, небольшие мобильные группы Вооруженных сил Украины, численностью от 5 до 20 человек, были зафиксированы в 39 километрах от станции.