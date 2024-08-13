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Россия планировала серию сокрушительных ударов по Западной Европе — FT показала секретные документы

13 августа 2024 16:33
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Россия готовила флот для ударов ракетами с ядерными боеголовками по Европе — FT
Субмарина Б-237 "Ростов-на-Дону". Иллюстративное фото: AFP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

До начала вторжения в Украину Россия разработала план ударов по объектам в Западной Европе, включая Францию и Великобританию, с применением ракет с ядерными боеголовками. Стратегия ударов была разработана между 2008 и 2014 годами.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на секретные документы.

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Согласно оценкам аналитиков, эти планы соответствуют угрозе, которую НАТО видит со стороны российского флота, а также скорости, с которой Россия могла бы применить ядерное оружие в случае конфликта.

"Цели Балтийского флота России находятся в Норвегии и Германии, включая военно-морскую базу в Бергене, а также радиолокационные пункты и объекты спецназа", — говорится в сообщении.

Атака на Европу
Цели Балтийского флота России в основном находятся в Норвегии и Германии. Фото: FT

Утечка документов также свидетельствует о том, что Россия сохранила возможность носить тактическое ядерное оружие на надводных кораблях, несмотря на соглашение 1991 года между Советским Союзом и США о его изъятии.

Последние учения, проведенные российскими военными, показывают, что планы, изложенные в этих документах, остаются актуальными и сегодня.

Атака на Европу
Россия разработала план ударов по объектам в Западной Европе, включая Францию и Великобританию. Фото: FT

В частности, в июне российские военные провели учения по загрузке противокорабельных крылатых ракет на корвет класса "Тарантул" в Калининграде, где, по данным НАТО, может храниться незадекларированный запас тактических ядерных боеголовок.

На кадрах учений показано, как военнослужащие 12-го российского ГУМО, хранители ядерных боеголовок в российской армии, практикуют перемещение в контейнере, который они использовали бы для перемещения ракеты с полностью ядерным вооружением, в сопровождении соответствующих сил охраны и процедур обращения с ядерными боеголовками.

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