Убийство украинца в Германии - полиция задержала подозреваемого

Немецкая полиция. Фото: Reuters

В Германии вечером понедельника, 12 августа, задержан 26-летний украинец. Его подозревают в убийстве 46-летнего соотечественника, произошедшего в тот же день в одном из приютов для беженцев в Ростоке.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города в комментарии DW во вторник, 13 августа.

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В настоящее время в суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого. 46-летнего украинца нашли мертвым в приюте на улице Фритц-Триддельфитцвег днем накануне.

Охранник заведения сразу сообщил о происшествии полиции и скорой помощи. Прибывший на место врач смог лишь констатировать смерть мужчины, по информации медиакомпании NDR. Прокуратура не разглашает детали обстоятельств убийства и возможных мотивов, ссылаясь на тайну следствия.