У Німеччині вийшов на волю чоловік, якого підозрюють у вбивстві українського біженця

Поліція Німеччини. Фото ілюстративне: picture-alliance

У німецькому місті Росток випустили на волю 26-річного українця, якого підозрюють у вбивстві українського біженця. Відповідне рішення ухвалила прокуратура.

Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили у прокуратурі й поліції Ростока.

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У прокуратурі зазначили, що слідчі дії продовжуються, однак обґрунтованої підозри поки що немає, тому фігурант від сьогодні перебуває на волі.

Що відомо про вбивство українського біженця в Німеччині

У понеділок, 12 серпня, у притулку для біженців помер 46-річний українець. На тілі померлого виявили серйозні поранення, які виявилися несумісними із життям. За інформацією правоохоронців, лікарі прибули на місце вже тоді, коли було запізно, тому лише констатували смерть потерпілого. Подробиці інциденту не розголошували, однак у прокуратурі повідомили, що обставини, за яких знайшли загиблого, вказують на ймовірність убивства.

Підозрюваного у злочині затримали того ж дня. Ним виявився 26-річний українець.