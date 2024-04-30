В МОН розповіли деталі щодо створення майстерень у ПТУ вартістю у півмільйона гривень

Міністр освіти України Оксен Лісовий. Фото ілюстративне: УНІАН

Український уряд виділив додатково 49 мільйонів гривень на трансформацію 16 профтехнічних училищ і межах проєкту "100 майстерень". Ремонтні роботи в закладах розпочнуть уже наприкінці весни.

Про це заявив міністр освіти України Оксен Лісовий з посиланням на пресслужбу МОН.

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Як повідомляється, цьогоріч в держбюджеті на це було передбачено 500 млн грн, а у вівторок, 30 квітня, уряд перерозподілив додатково ще 49 млн грн. Сумарно так буде оновлено 88 нових майстерень, а решта буде створена у співпраці з міжнародними партнерами.

"Ми не просто оновлюємо навчальні простори, ми створюємо міцний фундамент для відбудови й розвитку. Кожна оновлена майстерня дозволить тисячам студентів здобути потрібні знання та навички, щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці", — зазначив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

Він додав, що проєкт також допоможе надати робочі місця не тільки для випускників ПТУ, а й для переселенців та ветеранів. В таких майстернях буде можливість навчатися за короткостроковими програмами — за 3-6 місяців людина зможе опанувати професію з нуля.

"У нових майстернях можна буде за два-три місяці підвищити кваліфікацію, опанувати нову професію або навіть набути окрему навичку, тобто пройти короткий курс. Наприклад, якщо це професія зварювальника, то можна опанувати не всю професію одразу, а окрему навичку, як-от контактне зварювання", — зазначив заступник міністра Дмитро Завгородній.

Нагадаємо, раніше Міносвіти пояснило, чому випускники польських шкіл складатимуть іспит з української мови.

Водночас Кабінет міністрів України ухвалив "злиття" найбільших українських закладів вищої освіти з метою оптимізації роботи цих установ.