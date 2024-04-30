Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В МОН розповіли деталі щодо створення майстерень у ПТУ вартістю у півмільйона гривень arrow

В МОН розповіли деталі щодо створення майстерень у ПТУ вартістю у півмільйона гривень

30 квітня 2024 21:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В МОН розповіли деталі щодо створення майстерень у ПТУ вартістю у півмільйона гривень
Міністр освіти України Оксен Лісовий. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Український уряд виділив додатково 49 мільйонів гривень на трансформацію 16 профтехнічних училищ і межах проєкту "100 майстерень". Ремонтні роботи в закладах розпочнуть уже наприкінці весни.

Про це заявив міністр освіти України Оксен Лісовий з посиланням на пресслужбу МОН.

Читайте також:

МОН відбудує 16 українських ПТУ

Як повідомляється, цьогоріч в держбюджеті на це було передбачено 500 млн грн, а у вівторок, 30 квітня, уряд перерозподілив додатково ще 49 млн грн. Сумарно так буде оновлено 88 нових майстерень, а решта буде створена у співпраці з міжнародними партнерами.

"Ми не просто оновлюємо навчальні простори, ми створюємо міцний фундамент для відбудови й розвитку. Кожна оновлена майстерня дозволить тисячам студентів здобути потрібні знання та навички, щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці", — зазначив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

Він додав, що проєкт також допоможе надати робочі місця не тільки для випускників ПТУ, а й для переселенців та ветеранів. В таких майстернях буде можливість навчатися за короткостроковими програмами — за 3-6 місяців людина зможе опанувати професію з нуля.

"У нових майстернях можна буде за два-три місяці підвищити кваліфікацію, опанувати нову професію або навіть набути окрему навичку, тобто пройти короткий курс. Наприклад, якщо це професія зварювальника, то можна опанувати не всю професію одразу, а окрему навичку, як-от контактне зварювання", — зазначив заступник міністра Дмитро Завгородній.

Нагадаємо, раніше Міносвіти пояснило, чому випускники польських шкіл складатимуть іспит з української мови. 

Водночас Кабінет міністрів України ухвалив "злиття" найбільших українських закладів вищої освіти з метою оптимізації роботи цих установ.

освіта
МОН
навчання
Україна
уряд

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри