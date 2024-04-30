В МОН рассказали детали по созданию мастерских в ПТУ стоимостью в полмиллиона гривен

Министр образования Украины Оксен Лесной. Фото иллюстративное: УНИАН

Украинское правительство выделило дополнительно 49 миллионов гривен на трансформацию 16 профтехнических училищ и границ проекта "100 мастерских". Ремонтные работы в заведениях начнут уже в конце весны.

Об этом заявил министр образования Украины Оксен Лесной со ссылкой на пресс-службу МОН.

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Как сообщается, в этом году в госбюджете на это было предусмотрено 500 млн грн, а во вторник, 30 апреля, правительство перераспределило дополнительно еще 49 млн грн. Суммарно так будет обновлено 88 новых мастерских, а остальные будут созданы в сотрудничестве с международными партнерами.

"Мы не просто обновляем учебные пространства, мы создаем прочный фундамент для восстановления и развития. Каждая обновленная мастерская позволит тысячам студентов получить нужные знания и навыки, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда", — отметил министр образования и науки Оксен Лесной.

Он добавил, что проект поможет предоставить рабочие места не только для выпускников ПТУ, но и для переселенцев и ветеранов. В таких мастерских будет возможность учиться по краткосрочным программам — за 3-6 месяцев человек сможет овладеть профессией с нуля.

"В новых мастерских можно будет за два-три месяца повысить квалификацию, овладеть новой профессией или даже приобрести отдельный навык, то есть пройти короткий курс. Например, если это профессия сварщика, то можно овладеть не всей профессией сразу, а отдельным навыком, например контактная сварка", — отметил замминистра Дмитрий Завгородний.

Напомним, ранее Минобразования объяснило, почему выпускники польских школ будут сдавать экзамен по украинскому языку.

В то же время, Кабинет министров Украины принял "слияние" крупнейших украинских заведений высшего образования с целью оптимизации работы этих учреждений.